Деякі країни розв'язують війни, тому що ООН ховається в кущах, – в ОП відреагували на цензуру
Джерело:твітер Михайла Подоляка
В ООН начебто заборонили своїм співробітникам називати вторгнення Росії в Україну "війною". В Офісі Президента відреагували на цензуру в організації.
ООН – це зовнішній антураж
Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк написав у твітері, що "деякі країни й розв'язують війни, тому що ООН завжди ховається в кущах".
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ООН – це зовнішній антураж та безрозмірні зарплати чиновникам, але жодної відповідальності,
– додав Подоляк.
Він закликав надсилати на телефони групи @antonioguterres фото вбитих громадян України, "щоб вони зрозуміли: РФ = війна".
Скриншот допису Подоляка у твітері
Цензура в ООН: коротко
- В ООН буцімто схвалили рішення, яке забороняє співробітникам називати вторгнення Росії війною.
- На цю інформацію критично відреагував глава МЗС Дмитро Кулеба. Міністр заявив, що йому важко повірити в те, що ООН могла б запровадити таку ж цензуру, як Кремль – у Росії.
- В ООН заперечують, що її співробітникам було наказано не використовувати слова "війна чи вторгнення" щодо нападу Росії на Україну.
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