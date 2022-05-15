Деякі з підрозділів росіян укомплектовані лише на 20%: через значні втрати об'єднуються з ПВК

Втрати російських окупантів сягнули таких масштабів, що вони не встигають поповнювати особовий склад. Оскільки мобілізація провалюється, росіяни змушені об'єднувати сили з ПВК.

Війна проти України дуже сильно похитнула сили російської армії. Зовсім скоро може виникнути ситуація, коли росіянам просто не буде кого відправляти під вогонь ЗСУ.

Читайте також На російських полігонах біля кордону з Україною готують до війни близько 2,5 тисяч резервістів

Проблеми з комплектацією підрозділів російських окупантів

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, російські окупанти у війні з Україною зазнають дуже великих втрат живої сили та бойової техніки. Згідно з даними, деякі російські підрозділи розбиті майже повністю, їх комплектація вже складає менше за 20%.

Окрім того, поблизу Попасної ворог зазнав таких великих втрат, що вже не може діяти самостійно. Це змусило підрозділи російських десантників об'єднувати сили з бойовиками приватних військових компаній. Особливими успіхами об'єднані підрозділи ворога похизуватися не можуть.

Новини з фронту: коротко про головне

Росіяни готують нове "гарматне м'ясо" для війни проти України. Стало відомо про 2,5 тисячі солдатів окупантів, яких тренують на полігонах біля українського кордону. Резервістів готують у Воронезькій, Бєлгородській та Ростовській областях та планують залучити до війни проти України.

Контрнаступ ЗСУ на півночі Харківської області проходить успішно. наші герої вже найближчими днями можуть повернути контроль над українським кордоном у тому напрямку. Росіяни підірвали три мости, щоб зупинити просування наших захисників. На Ізюмському напрямку ворог ще зберігає свої сили та готується до нового штурму.

Американські гаубиці М-777 не лише вже прибули в Україну, а й успішно залучені у бойових діях проти російських окупантів. Загалом в Україну було надіслано 90 одиниць зброї, наразі до України не дійшла лише одна гаубиця.

У Росії почали палати військкомати. За останні 2 дні було зафіксовано три підпали установ, де росіяни мріють набрати строковиків та відправити їх на війну проти України.

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