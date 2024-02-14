Деякі втрати відновити неможливо: скільки літаків здатна виробляти Росія

Російська авіація постійно зазнає втрат через дії українських сил. У ворога не тільки регулярно відбуваються літакопади, але й трапляються "бавовни" на виробництвах. Так, 13 лютого в Москві палав авіабудівний завод.

Про це 24 Каналу розповів експерт з авіації Валерій Романенко, уточнивши, що займання відбулось безпосередньо у конструкторському бюро, де створювалися всі літаки, які мали позначення МіГ. Саме там був розроблений у 1940 році перший МіГ-1, а також остання модифікація – літак МіГ-31, який переробили на носія крилатих та аеробалістичних ракет "Кинджал".

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МіГ вже не випускають

Тому, на думку експерта з авіації, для нас дуже добре, що виникло займання у конструкторському бюро.

Однак імовірно пожежа виникла просто через недбалість під час виконання якихось ремонтних робіт. Тому що горіло приміщення, яке розташоване в прибудові, де й відбувалось ремонтування техніки. Також площа пожежі була невеликою,

– пояснив Романенко.

Водночас це конструкторське бюро МіГ ще з 2010-х років практично нічого не випускають. Також МіГи зняті з озброєння в усіх підрозділах повітряно-космічних сил і військово-морського флоту Росії.

Втратили від чверті до третини парку

"Зараз росіяни роблять основну ставку на літаки фірми-конкурента Павла Сухого. Зокрема у Комсомольську-на-Амурі продовжується випуск винищувачів Су-57 п'ятого покоління. У 2023 році побудували аж 2 літаки, хоча у 2022-му – 6 винищувачів. Загалом з початку їхнього виробництва у 2019 році побудували усього 10 літаків", – пояснив експерт з авіації.

Також на цьому заводі випускаються винищувачі Су-35, а на заводі в Новосибірську – бомбардувальники Су-34. Інтенсивність виробництва цих літаків вища – за два роки передано повітряно-космічним силам 18 бомбардувальників.

Росіяни на 70 – 80% відновили втрати Су-34 за час війни. Так само як і втрати винищувачів Су-30, які випускають в Іркутську,

– зазначив він.

Максимальні втрати під час війни ворог зазнав в штурмовиках Су-25. Однак серійне будівництво цього літака було завершено ще за часів СРСР. Росіяни втратили приблизно від чверті до третини парку цих літаків, і ці втрати не відновлювальні.

Щодо виробництва винищувачів у росіян, то воно розвивалося досить активно до війни. Наприклад, у 2022 році вони випустили 29 бойових літаків, у 2023-му – за найоптимістичнішими оцінками – лише 26 – 27 літаків. Тобто помалу, але виробництво їхніх бойових літаків спадає.

Санкції працюють

Виробництво російських літаків критично залежне від західного комплектовання. Через західні санкції їхнє постачання в Росію значно ускладнилось.

Єдиний пасажирський літак, який було зроблено за всі роки існування Росії, Су-30СМ складається на 80% з іноземних деталей для комплектування. Схожа ситуація з виробництвом військових літаків. Проте росіяни шукають шляхи обходження санкції.

"У 2023 році вони завезли комплектовання приблизно на мільярд доларів. Це досить багато, хоча йдеться про деталі до озброєння та техніки для всіх видів збройних сил, зокрема флоту, сухопутних військ, авіації", – наголосив Валерій Романенко.

Росіяни втрачають авіацію