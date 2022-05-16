На деяких ділянках "Азовсталі" є противник, але поки це несуттєво, – захисник Маріуполя

Героїчні захисники Маріуполя продовжують боротися з російськими окупантами на заводі "Азовсталь". На деякі ділянки підприємства загарбники прориваються, однак поки їхня присутність не є суттєвою.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів командир 12-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії Денис Шлега. Він зараз перебуває на "Азовсталі".

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Окупанти досі намагаються прорватися на "Азовсталь"

Шлега розповів, що захисники "Азовсталі" тримаються та дають гідну відсіч ворогу. Однак окупанти застосовують проти них термічні бомби. Окрім заборонених боєприпасів, по "Азовсталі" працює ворожа авіація, а наші військові не мають, чим з нею боротися.

"Без підтримки авіації та артилерії в них нічого не виходить щодо будь-яких штурмів. Хлопці дають достойну відповідь", – зазначив захисник.

Шлега додав, що зранку загарбники працюють артилерією, танками та авіацією, а вже потім намагаються зайти.

Буває, що заходять, закріпляються в якихсь будівлях. Але наші захисники потім їх звідти вибивають або не пускають взагалі. Отака ситуація виходить. Так, на деяких ділянках заводу противник є, однак це поки несуттєво і ми тримаємося,

– зауважив нацгвардієць.

Захисник підсумував, що попри те, що українські бійці дають відсіч ворогу, вони це роблять вже з останніх сил.

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Коротко про ситуацію на "Азовсталі"

Рідні захисників Маріуполя розповіли, що єдине, що зараз може врятувати бійців з "Азовсталі" – це процедура екстракції. Вони наголосили, що наразі інших варіантів немає.

Окрім того, рідні військових повідомили, що на заводі зараз немає жодного здорового бійця. Усі захисники мають поранення різного ступеня важкості, однак вони продовжують боротися із загарбниками.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук оцінила шанси вивезти важкопоранених із "Азовсталі". За її словами, українська влада робить усе можливе, аби це втілити.

Водночас депутати Маріупольської міської ради звернулись до Міністерства закордонних справ. Вони просять зробити усе, щоб врятувати наших героїв з "Азовсталі".

Зокрема, у проханні зазначили, що наразі досі немає жодної офіційної інформації щодо можливості евакуації захисників

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