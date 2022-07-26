Майже по всій Україні лунають тривоги: у Нікополі активізувалися ворожі РСЗВ

Спочатку тривога пролунала на Заході України, проте згодом охопила майже всю Україну. Людей закликали негайно пройти в укриття.

Тривоги почались орієнтовно о 22:57 26 липня з Миколаївщини. Перед цим у багатьох областях була повітряна тривога орієнтовно вдосвіта 26 липня.

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Майже у всіх областях – повітряна тривога

Сирени увімкнули в:

Миколаївській;

Вінницькій;

Хмельницькій;

Чернівецькій;

Тернопільській;

Рівненській;

Волинській;

Львівській;

Івано-Франківській;

Закарпатській областях.

Згодом тривоги пролунали у інших областях та охопили майже всю Україну. Виняток становиться тільки Житомирщина та Одещина.

Не лунають сирени й на тимчасово окупованих територіях – у Криму та на Херсонщині. Також постійно "червоною" є Луганщина – там повітряна тривога лунає з 4 квітня.

У Нікополі активізувалися ворожі реактивні системи залпового вогню

Очільник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко повідомив про небезпеку від реактивних системи залпового вогню росіян.

Друзі, на протилежному березі водосховища спостерігається активізація ворожих РСЗВ,

– написав Євтушенко.

Він також закликав людей бути уважними, не підходити до вікон, використовувати правило двох стін або перебувати у сховищі.

Коротко про останні атаки на Україну

російські окупанти регулярно б'ють по Харківщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Донбасі, Сумщині, Чернігівщині та інших областях України.

Вдосвіта 26 липня російські окупанти завдали масованого удару по Одещині. Вороги випустили 13 ракет. Відомо, що вдарили по Затоці, що на Одещині.

Речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що для бомбардування Одещини росіяни використовували винищувачі Су-35 та Су-30, а також дальні бомбардувальники Су-22 та М-30. Спочатку вдарили літаками Су-35 та Су-30 з акваторії Чорного моря. Згодом о 04:30 з трьох літаків вдарили п'ятьма ракетами Х-59.

Також атакували Миколаївщину. Вдарили по портовій інфраструктурі та авторинку. Відомо, що гатили з тимчасово окупованої Херсонщини ЗРК С-300 по Миколаївському району. Унаслідок обстрілу є влучання в авторинок та інші відкриті території передмістя.

Окрім того, російські окупанти атакували Чугуїв, що на Харківщині. Влучили в Будинок культури. Попередньо, під завалами виявили тіла двох людей. Рятувальники продовжували розбирати руйнування.

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