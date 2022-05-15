Заможні будинки зруйновані вщент: шокуючі кадри винищеного села на Харківщині

ЗСУ продовжують успішно вести контрнаступ на харківському напрямку та звільняти села від росіян. В одному із таких сіл стали помітні жахливі наслідки після навали армії Росії.

Про це ексклюзивно розповіла Анна Черненко – кореспондентка 24 каналу з Харкова, яка побувала у звільненому місці. За її словами, мовиться про село Вільхівка на сході від самого Харкова.

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Деяких вулиць практично немає, – кореспондентка

Як відзначила харківська журналістка, вона особисто приїхала у звільнене село від російських загарбників. Саме з Вільхівки Росія й обстрілювала такі харківські райони, як Горизонт, ХТЗ та частково Салтівку.

Місцевий фермер Артем провіз цим селом. Там важка картина, як у більшості деокупованих сіл. Практично немає 2 вулиць – Миру та Української,

– помітила кореспондентка.

Вона додала, що з одного боку окупанти знищили більше ніж 10 будинків. Це були гарні заможні помешкання місцевих фермерів. "Їх немає. Зруйновані повністю", – констатувала Анна Черненко.

Кореспондентка 24 каналу побувала у звільненому селі Харківщини: дивіться відео



Артем Новіков – один із фермерів села Вільхівка розповів, як мешканці одного з будинків ходили зливати паливо три рази. Росіяни ж це помітили і помстились їм – повністю розбили танком будинок.

Самі ж вулиці села важко впізнати, повідомила Анна Черненко. Найбільше знищених будинків саме на згаданих вулицях Миру та Української, адже там тривали вуличні бої.

"Що місцеві розказують? У них фактично не так багато було окупантів, попри те, що їхнє село було транзитним. Вони пройшли далі в села, які ще ближче до Харкова. Виїжджали в найближчий ліс, щоб обстрілювати саме райони Харкова. Попри це, є такі руйнування", – підкреслила журналістка.

Росіяни барикадувалися у місцевій школі

Також жителі села розповіли 24 каналу, що коли українські бійці вибивали російських військових, то залишали дуже багато мобілізованих людей і вивели багато техніки.

"Самі росіяни гатили і по мобілізованих, і по наших військових, які заходили звільняти цю територію. Таку стратегію бачимо у багатьох селах. Про це говорять місцеві", – пригадала Анна Черненко.

Також харківська кореспондентка зазначила, що російські загарбники перебували і у місцевій школі села. Саме там був штурм. Зараз же там плідно працюють сапери, розміновують усе навколо, а всередину поки не впускають.

У школі барикадувались російські військові. Там і досі лежав труп – тіло російського військового. Можна впізнати його за формою і взуттям. Російські сухпайки навколо,

– відзначила кореспондентка.

Вона також попередила, що навіть у згорілій школі лишилися недостріляні снаряди. Вони можуть вибухнути, а саперам ще буде дуже багато роботи, а по самому селі ще досі багато військової техніки.

Харківський напрямок: останні новини з фронту

Окупанти після перегрупування сил визначали харківський напрямок як один із пріоритетних для наступу. ЗСУ вдалося не лише зупинити просування ворога, а й перейти у контрнаступ на Харківщині.

На харківський напрямок Росія кидає людей, яких мобілізувала на тимчасово окупованих територіях. Про це заявили в Генштабі ЗСУ.

Збройні сили Росії підірвали три мости у Харківській області, щоб сповільнити контрнаступ українських військових. Зробили вони це, коли відступали.

Радник міністра внутрішніх справ України повідомив, що українські бійці найближчими днями спробують вийти на український кордон на Харківщині. Зараз же контрнаступ ЗСУ на північному сході Харківщини проходить дуже успішно.

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