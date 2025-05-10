Як дезертири можуть повернутися на службу без покарання

Військові, які самовільно залишили частину або дезертирували до 10 травня можуть повернутися на службу без автоматичного покарання до 30 серпня. Головне – зробити це добровільно.

Про повернення на службу дезертирів розповіли у Волинському обласному ТЦК та СП, передає 24 Канал.

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Як дезертирам повернутися на службу

Військові, які самовільно залишили частину або дезертирували можуть повернутися на службу без автоматичного покарання, якщо зроблять це добровільно.

У Волинському обласному ТЦК пояснили, хто може це зробити:

Ті, хто покинув службу до 10.05.2025.

У кого призупинено контракт.

Хто повернеться до резервного батальйону до 30.08.2025.

Водночас можна повернутися в іншу частину. За потреби у батальйоні резерву допоможуть оформити відповідне клопотання. Щоб повернутися є два варіанти:

Звернутися до ВСП ЗСУ, резервного батальйону, ДБР або Нацполіції.

Або подати рапорт через застосунок Армія+ – після підтвердження ви отримаєте припис та 24 години на прибуття до батальйону.

У ТЦК розповіли про кримінальну відповідальність військовослужбовців, які залишили частину або дезертирували. Там зазначили, що якщо порушення було вперше, можливе звільнення від відповідальності.

Для цього треба отримати письмову згоду командира та подати клопотання до слідчого, прокурора або суду.

Що відбувається після повернення:

Протягом 72 годин поновлюється дія контракту.

Відновлюється виплата грошового забезпечення, речового, продовольчого та інших видів забезпечення.

Активуються всі передбачені законом пільги та соціальні гарантії.

Службу можна продовжити навіть при відкритому кримінальному провадженні – за рішенням командира.

Військові наголосили, що у батальйоні резерву людина може перевірити інформацію про себе в ЄРДР та отримати юридичний супровід.