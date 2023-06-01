Втекла ціла рота зі зброєю та технікою: у нових російських загонах "Шторм Z" масове дезертирство
У Донецькій області одна з рот російського спецпідрозділу "Шторм Z" втекла зі своїх позицій. За короткий проміжок часу це вже шостий випадок масового дезертирства у новому окупаційному загоні.
Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал. За його словами, російських дезертирів вже розшукує росгвардія.
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Росгвардія хоче повернути роту на позиції
Жданов зазначив, що в окупантів спостерігається різке падіння військової дисципліни. Поблизу села Ягідне Донецької області втекла ціла рота зі складу 27-ї окремої мотострілецької бригади, яка налічувала 90 осіб.
Пішли вони зі зброєю та захопили із собою техніку. Можливо, у їхньому розпорядженні є танк. Зараз їх намагається знайти росгвардія, щоб нейтралізувати та намагатись повернути на місце. За останній невеликий період часу це 6 випадок масового дезертирства у ротах "Шторм Z",
– сказав він.
Військовий експерт пояснив, що "Шторм Z" – це роти спецпідрозділу, які складаються з мобілізованих віком від 30 до 40 років. Для підсилення до них кидають "зеків". Вони почали з'являтись на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
Жданов про дезертирство у російських загонах: дивіться відео
Дезертирство в окупаційному війську
- На тлі майбутнього контрнаступу ЗСУ серед російських загарбників все частіше проявляється невдоволення та небажання воювати за амбіції Путіна. 24 травня втекло одразу 39 завербованих колишніх в'язнів Росії з табору злагодження загону "Шторм Z", який розташований у тимчасово окупованому Лисичанську.
- Із собою вони забрали озброєння та, ймовірно, вкрали автомобілі. Під час втечі вони вбили побратима, військового так званого "міністерства держбезпеки" псевдореспубліки, який намагався їх зупинити.
- Партизанський рух "Атеш", а також деякі російські ЗМІ все частіше повідомляють про випадки дезертирства російських мобілізованих та колишніх ув'язнених.