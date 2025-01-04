Стали відомі деталі про 22-річну дівчину з Київщини, яка загинула внаслідок російської атаки

У Київській області внаслідок ворожої атаки "Шахедами" в ніч на 3 січня загинула 22-річна дівчина. Її звали Діана Арзамазова.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Лариси Керженцевої у фейсбуці. Того ж дня у Київській області від ворожої атаки загинув і чоловік.

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Що відомо про загиблу 22-річну дівчину в Київській області

Лариса Керженцева розповіла, що Діана Арзамазова загинула в Глевахівській селищній територіальній громаді, що в Київській області.

Спочатку дівчина 2002 року народження близько 5 ранку зазнала травм внаслідок ворожої атаки "Шахедами" по регіону. Однак ці травми виявилися несумісними з життям.

Лікарі Васильківської лікарні робили все можливе, щоб врятувати Діану! На жаль, Діана померла,

– написала Лариса Керженцева.

Жінка також поділилася реквізитами, за якими можна допомогти родині загиблої дівчини: номер картки брата 22-річної дівчини Арзамазова Олександра – 4441 1111 2979 4255.



Діана Арзамазова загинула під час ворожої атаки по Київській області 3 січня / Фото з фейсбуку Лариси Креженцевої

24 Канал висловлює щирі співчуття мамі, брату, друзям та близьким загиблої 22-річної Діани Арзамазової.

До слова, тимчасовий виконувач обов'язків голови Київської ОВА Микола Калашник розповів, що дівчина зазнала травми в живіт внаслідок нічної атаки "Шахедами". Поранення було дуже важким, через що лікарі не змогли врятувати 22-річну дівчину.