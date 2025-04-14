Вийшла з гуртожитку і не повернулася: у Сумах поліція шукає безвісти зниклу Діану Череповську

У Сумах 13 квітня зникла Діана Череповська. Неповнолітня дівчина вийшла з гуртожитку і не повернулася.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Сумської області.

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У Сумах зникла неповнолітня

У Сумах 13 квітня зникла неповнолітня дівчина Діана Череповська. Як повідомили у поліції, у неділю ввечері дівчина вийшла з гуртожитку навчального закладу в місті Суми та до теперішнього часу не повернулась.

Правоохоронці назвали прикмети дівчини:

на вигляд 15-17 років,

зріст 145-150 сантиметрів,

худорлявої тілобудови,

волосся чорне, довжиною нижче плечей.

Дівчина була вдягнута у штани та жакет чорного кольору. Черед особливих прикмет – татуювання троянди на руці, а також по 3 сережки у вухах.

Важливо! Якщо хтось володіє інформацією про місце перебування Діани Череповської, то повідомте чергову частину Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області за телефонами (0542) 66-72-04, 050-30-72-005, 050-40-73-102, або повідомити на лінію 102.



Діана Череповська зникла у Сумах / Фото поліції

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