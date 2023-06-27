"Врятувала Москву" та відправила "полизати дверну ручку" в США: нові заяви румунської сенаторки

У залах парламенту Румуні 26 червня, у День прапору держави, спалахнув скандал між одіозною сенаторкою Діаною Шошоаке та прем’єр-міністром Марчелем Чолаку. Після гучного побажання прем’єр-міністру "поїхати в США та облизати дверну ручку" вона відзначилася ще однією заявою.

Проросійська румунська сенаторка перед пресою гучно заявила, що допомогла Росії придушити повстання Пригожина. Зробила це вона нібито завдяки розмові з білоруським диктатором.

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"Браво мені, я врятувала Москву"

Діана Шошоаке гучно заявила, що їй повинні подякувати за цю розмову з Лукашенком, у якій вона начебто переконала вусатого прийняти Пригожина. Саме цим сенаторка нібито – не більше, не менше – врятувала Москву.

Скажіть спасибі, що поговорили з Лукашенком, щоб прийняти Пригожина. Браво мені! Браво мені за те, що я врятувала Москву. Хочете, врятую для вас Вашингтон?

– заявила Шошоаке журналістам.

Натомість коли журналіст за кадром захотів розібратися, як саме сенаторка врятувала столицю боліт, вона заявила, що у нього "немає розуму, щоб думати".

Шошоаке "врятувала Москву": відео заяви

Порекомендувала "лизнути дверну ручку" в Америці

Свою гучну заяву сенаторка зробила після "цирку на пленарному засіданні" та суперечки з прем'єр-міністром Марчелем Чолаку. Так, на засіданні під час голосування за скасування пенсій депутатам Діана Шошоаке влаштувала скандал, перервавши дебати свистком і дзвінком, адже була незадоволена тим, що їй не дали можливості говорити. Цим вона порушила правила Палати депутатів на очах у голови сесії.

Після цього у коридорах парламенту Марчел Чолаку виступав із заявами для журналістів і, зокрема, критикував Шошоаке. Зокрема, він звинуватив сенаторку у "нападі на румунську державу", адже вона неприйнятно себе вела і 1 грудня, у Національний день Румунії, і 26 червня, на День національного прапора. Натомість "на Дні Росії в російському посольстві, вона не свистіла і не кричала, і абсолютно нічого не робила".

Ми маємо справу з таким персонажем, який сидить у російському посольстві та … не влаштовує жодного скандалу, але який приходить і ставить галочкою будь-яку важливу подію для Румунії та румунів. Це правда,

– сказав прем'єр-міністр.

Шошоаке втрутилася у його заяви та звинуватила у тому, що опозиційним парламентаріям не дозволяють виступати. Зав'язалася суперечка, у якій Шошоаке розкритикували за цирк на пленарному засіданні та відправили до російського посольства, а та своєю чергою порекомендувала прем'єр-міністру поїхати в Америку і "лизнути дверну ручку" за те, що нібито влада "продала країну Америці разом з усіма ресурсами Румунії".

Що відомо про одіозну сенаторку