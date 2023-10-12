"Світить" довічне: ексведучій каналів Медведчука Діані Панченко оголосили про нову підозру
Джерело:Офіс генпрокурора
Прокремлівський пропагандистці Діані Панченко повідомлено про нову підозру в Україні. Панченко "світить" довічне ув'язнення.
Діані Панченко повідомлено про нову підозру – у держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Санкції статті передбачають позбавлення волі на строк 15 років або довічним позбавленням волі, з конфіскацію майна.
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Панченко веде інформаційно-підривну діяльність на користь Росії
Докази нових злочинів ексведучої телеканалів Медведчука зібрала СБУ.
За даними слідства, після роботи на підсанкційних телеканалах вона у серпні 2022 році виїхала у тимчасово окупований Донецьк. Там Панченко за вказівкою окупантів продовжила інформаційно-підривну діяльність на користь Росії.
Пропагандистка підтримує та пропагує окупацію регіонів України, маніпулятивно висвітлює військово-політичну ситуацію і закликає не чинити спротив Росії.
Панченко публікує пропагандистські матеріали на власному ютуб-каналі, який налічує близько 1 мільйона користувачів, а також на прокремлівських телеграм-каналах.
Панченко переховується від правосуддя, тому в СБУ заявили, що тривають комплексні заходи для її притягнення до відповідальності.
Панченко раніше повідомили про підозру
- У січні 2023 року так званій "журналістці" Панченко повідомлено про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Росії проти України.
- Відповідно до цієї підозри, пропагандистці "світить" позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.
- Панченко створила так званий "документальний фільм", в якому виправдовує воєнні злочини російських окупантів проти мирних жителів Маріуполя.