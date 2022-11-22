У мережі поширюють зворушливе фото "дідусь і кошеня": коли та де його насправді зробили

Після початку повномасштабного вторгнення кількість фейків та маніпулятивної інформації в мережі різко зросла. Аналітики розповіли про історію щемливого фото літнього чоловіка з котом, яке багато хто наклав на реалії російсько-української війни.

Росія завдала українцям чимало бою та страждань – через це ми кожну трагедію сприймаємо дуже близько та вміємо розділяти біль незнайомих нам людей. Однак часто трапляються ситуації, коли хтось підсвідомо чи зумисне хоче видати "бажане" за дійсне, граючись почуттями людьми.

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Дідусь на фото з кошеням – не українець

Фактчекінгове видання зазначає, що соцмережами масово поширюють щемливе фото "змореного дідуся, який притискає до себе кошеня". За спиною літнього чоловіка – наслідки пожежі та рятувальники.

Хоча авторка допису лише зазначає, що це “сильний кадр”, більшість читачів – а це сотні людей – зрозуміли, що цей дідусь — українець, який постраждав внаслідок російських ракетних обстрілів,

– пишуть у "По той бік новин".

Насправді ж чоловік є турком та ця світлина була зроблена ще у 2018 році фотографом Ільхамом Четіним.



Дідусь з кошеням на фоні згорілого будинку / Світлина Ільхама Четіна

87-річного чоловіка, зображеного на фото, звати Алі Меше, а загалом ця фоторобота має назву – "Дідусь Алі Меше та його кіт". У 2018 році її відзначило агентство Anadolu в категорії "Фото року".

"Українська військові сплять у снігу": ще один фотофейк

Відомо, що Алі Меше проживає в селі Ордулар на заході Туреччини. У січні близько 5 років тому він спробував розпалити піч у своєму будинку бензином – через це спалахнула пожежа. На щастя, чоловіку вдалось врятувати себе та свого домашнього улюбленця.

Також нещодавно соціальними мережами поширювали фото, на якому зображені військові, що змушені спати у снігу. Насправді знімку понад 10 років і його вже не вперше розганяють інтернетом з маніпулятивними підписами.

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