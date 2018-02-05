Димінського помітили у Туреччині на матчах "Карпат", – ЗМІ

Президент футбольного клубу "Карпати" Петро Димінський, який підозрюється у скоєнні смертельною ДТП під Львовом, відвідував матчі своєю команди у Туреччині.

Про це повідомляє "Трибуна".

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Зазначається, олігарх був присутнім на матчах його клубу проти польської "Ягеллонії" та болгарського "Септемврі", які були товариськими. Перша гра відбулася 1 лютого, а друга пройшла 4-го числа – в обох львів’яни зазнали поразки із аналогічним рахунком 1:2.

Зауважимо, що у Туреччині "Карпати" проводять міжсезонний тренувальний збір.

До слова, у прес-службі клубу відмовилися коментувати присутність Петра Димінського на матча, однак не спростували вищезазначену інформацію, пише ZAXID.NET.