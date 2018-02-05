Димінського помітили у Туреччині на матчах "Карпат", – ЗМІ
Президент футбольного клубу "Карпати" Петро Димінський, який підозрюється у скоєнні смертельною ДТП під Львовом, відвідував матчі своєю команди у Туреччині.
Про це повідомляє "Трибуна".
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Зазначається, олігарх був присутнім на матчах його клубу проти польської "Ягеллонії" та болгарського "Септемврі", які були товариськими. Перша гра відбулася 1 лютого, а друга пройшла 4-го числа – в обох львів’яни зазнали поразки із аналогічним рахунком 1:2.
Зауважимо, що у Туреччині "Карпати" проводять міжсезонний тренувальний збір.
До слова, у прес-службі клубу відмовилися коментувати присутність Петра Димінського на матча, однак не спростували вищезазначену інформацію, пише ZAXID.NET.
Нагадаємо, 18 серпня 2017 року поблизу села Ямельня на Львівщині Mercedes, що належить Петру Димінському, в’їхав у легковик, за кермом якого була 31-річна Наталія Тріла. Жінка померла на місці, а бізнесмен терміново виїхав за кордон.
Крім того, вину за скоєння ДТП на себе взяв охоронець бізнесмена Андрій Борщ, якого затримали правоохоронці, проте згодом правоохоронці закрили проти нього справу.
15 грудня Національна поліція оголосила Петра Димінського у розшук.