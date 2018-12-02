Динамо – Чорноморець: дивитися онлайн матч чемпіонату України
У понеділок, 3 грудня, київське "Динамо" зіграє домашній матч з одеським "Чорноморцем". Окрім перегляду матчу на стадіоні, гра буде доступна для перегляду як по телебаченні, так і онлайн.
Домашні матчі київського "Динамо" у чемпіонаті України транслює телеканал "2+2". Саме він і покаже матч "Динамо" – "Чорноморець". Початок трансляції о 18:25, гра розпочнеться о 18:30.
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Гру "Динамо" – "Чорноморець" дивитися онлайн можна і на сайті телеканалу.
Також розширену трансляцію матчу "Динамо" – "Чорноморець" можна переглянути на youtube-каналі київського клубу. Традиційно трансляція з НСК "Олімпійський" розпочинається за півгодини до матчу – о 18:00. У студії працюватиме коментатор та експерт.
Відеотрансляція матчу "Динамо" – "Чорноморець"
Нагадаємо, матч "Динамо" – "Чорноморець" відбудеться у понеділок, 3 грудня. Початок зустрічі о 18:30.
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