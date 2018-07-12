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"Динамо" готове продати футболіста збірної Хорватії, – ЗМІ

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Йосіп Піваріч
Йосіп Піваріч / Getty Images

Хорватський захисник київського "Динамо" Йосіп Піваріч згодом може покинути клуб. До футболіста проявляють інтерес іноземні гранди.

Ведучий програми "ТаТоТаке" Костянтин Андріюк повідомив, що кияни готові продати Йосіпа Піваріча. За його словами, "Динамо" вже отримувало пропозицію щодо хорвата до початку чемпіонату світу.

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На заміну хорвату динамівці вже придбали бразильського захисника Сідклея.

Повідомляється, що "біло-сині" готові продати захисника збірної Хорватії за 4 млн євро. Однак, експерти оцінюють вартість футболіста в 2,5 млн євро.

Зазначимо, що Піваріч перебрався в київське "Динамо" влітку минулого року з загребського "Динамо" і зіграв 34 матчі у всіх турнірах.

Наразі Йосіп Піваріч знаходиться у розташуванні збірної Хорватії, яка здобула путівку у фінал ЧС-2018, перегравши у півфіналі збірну Англії.

Теги: Новини спорту Динамо
Джерело: 24 Канал
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