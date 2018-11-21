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      "Динамо" готує гучну відставку, – ЗМІ

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      "Динамо" може звільнити Євгена Краснікова
      "Динамо" може звільнити Євгена Краснікова / Matchday.ua

      "Динамо" вирішило звільнити віце-президента клубу Євгена Краснікова.

      Про це повідомляє журналіст Сергій Болотников на сторінці програми ТаТоТаке в Instagram.

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      "Динамо" днями оголосить про звільнення Євгена Краснікова. Керівництво клубу незадоволене діяльністю віце-президента клубу, вважає його винним в трансферних невдачах,
      – повідомив Болотников.

      Зі слів ведучого, Красніков кілька місяців не отримує зарплату в "Динамо" і більше часу проводить в Харкові, ніж в Києві. При цьому конфлікт між Євгеном та керівництвом клубу назрівав давно.

      Сам же Євген Красніков спростував інформацію про своє звільнення із структури київського клубу.

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      Ця інформація не відповідає дійсності – вперше про це чую. У київському "Динамо" в мене склалися довірливі відносини з президентом клубу і головним тренером. Нехай не все виходить, але за ці півроку видно плоди спільних зусиль. Будується молода, перспективна команда, і в цьому процесі кожному відведена своя роль,
      – цитує Краснікова видання tribuna.

      Нагадаємо, що Красніков відповідав за питання трансферної політики. Під його керівництвом в "Динамо" приїхали бразильці Че Че, Сідіклей, Вітор Буено. Жоден з цих футболістів не став основним в "Динамо".

      Також у 2013 році рішенням CAS Красніков був відсторонений від футболу на п'ять років за організацію договірного матчу. Через два роки КДК ФФУ зняв дискваліфікацію.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Динамо
      Джерело: 24 Канал
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