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      Динамо – Маріуполь: дивитися онлайн матч УПЛ

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      Динамо – Маріуполь дивитися онлайн
      Динамо – Маріуполь дивитися онлайн

      У неділю, 11 листопада, київське "Динамо" прийматиме на НСК "Олімпійський" "Маріуполь". Гру можна буде переглянути на стадіоні, а також по телебаченні та онлайн.

      Домашні матчі київського "Динамо" у чемпіонаті України транслює телеканал "2+2". Саме він і покаже матч "Динамо" – "Маріуполь". Початок трансляції о 16:50, гра розпочнеться о 17:00.

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      Гра "Динамо" – Маріуполь" дивитися онлайн можна і на сайті телеканалу.

      Також розширену трансляцію матчу "Динамо" – "Маріуполь" можна переглянути на youtube-каналі київського клубу. Традиційно трансляція з НСК "Олімпійський" розпочинається за півгодини до матчу – о 16:30. У студії працюватиме коментатор та експерт.

      Відеотрансляція матчу "Динамо" – "Маріуполь"

       

      Теги: Футбол Спорт УПЛ Динамо ФК Маріуполь
      Джерело: 24 Канал
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