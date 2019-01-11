"Динамо" може посилитися вихованцем "Реалу"

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич наполягає, щоб столичний клуб підписав форварда Франа Соля з нідерландського клубу "Віллема-ІІ".

У "Динамо" була можливість купити 26-річного іспанця раніше: його запропонували за 3 мільйони євро, але коли київський клуб зробив пропозицію – ціна зросла, інформує SportArena.

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Наразі кияни бажають сторгуватися приблизно на 5 мільйонів, але це теж буде нелегко – на нього претендують кілька інших клубів, а "Кристал Пелас", за чутками, готовий заплатити близько 6 мільйонів євро, якщо вибере саме його.

Зазначимо, що у поточному сезоні Соль провів за "Віллем II" 20 матчів у всіх турнірах, де забив 17 м'ячів. Контракт футболіста з нідерландським клубом розрахований до літа 2019 року.

Фран Соль є вихованцем мадридського "Реала" і виступав за "вершкових" у складі молодіжних команд U-17 та U-19. У 2016 році Соль на правах вільного агента перейшов у "Віллем ІІ".

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