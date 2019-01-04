"Динамо" назвало найкращого гравця клубу в 2018 році

Київське "Динамо" назвало ім'я найкращого гравця команди в 2018 році.

Голосування відбулося на клубному сайті "Динамо" і офіційних сторінках "біло-синіх" в соціальних мережах.

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Переважну більшість голосів отримали два вінгери "біло-синіх" – 21-річний українець Віктор Циганков та 25-річний словенець Беньямін Вербіч, між якими і розгорілася основна боротьба за почесний титул.

У підсумку більшість голосів уболівальників, а саме 62% від загальної кількості, отримав Віктор Циганков.

Беньямін Вербіч сумарно набрав 23% голосів і посів почесне друге місце в опитуванні, набагато випередивши всіх інших номінантів.

У 2018 році Віктор Циганков став одним з лідерів команди, рушійною силою "Динамо" в атаці, гравцем, який "робить різницю". Будучи віце-капітаном команди, в багатьох матчах минулого року Циганков виводив команду на поле в якості капітана.

Зазначимо, що Циганков протягом 2018 року шість разів ставав лауреатом титулу "Найкращий гравець місяця" за версією вболівальників "біло-синіх" – у лютому, березні, квітні, вересні, жовтні і грудні.

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