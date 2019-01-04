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      "Динамо" назвало найкращого гравця клубу в 2018 році

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      Віктор Циганков – найкращий футболіст "Динамо" у 2018 році
      Віктор Циганков – найкращий футболіст "Динамо" у 2018 році

      Київське "Динамо" назвало ім'я найкращого гравця команди в 2018 році.

      Голосування відбулося на клубному сайті "Динамо" і офіційних сторінках "біло-синіх" в соціальних мережах.

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      Переважну більшість голосів отримали два вінгери "біло-синіх" – 21-річний українець Віктор Циганков та 25-річний словенець Беньямін Вербіч, між якими і розгорілася основна боротьба за почесний титул.

      У підсумку більшість голосів уболівальників, а саме 62% від загальної кількості, отримав Віктор Циганков.

      Беньямін Вербіч сумарно набрав 23% голосів і посів почесне друге місце в опитуванні, набагато випередивши всіх інших номінантів.

      У 2018 році Віктор Циганков став одним з лідерів команди, рушійною силою "Динамо" в атаці, гравцем, який "робить різницю". Будучи віце-капітаном команди, в багатьох матчах минулого року Циганков виводив команду на поле в якості капітана.

      Зазначимо, що Циганков протягом 2018 року шість разів ставав лауреатом титулу "Найкращий гравець місяця" за версією вболівальників "біло-синіх" – у лютому, березні, квітні, вересні, жовтні і грудні.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт Віктор Циганков Динамо
      Джерело: 24 Канал
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