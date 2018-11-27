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      "Динамо" не цікавиться Шведом. Я вам точно можу це сказати, – Циганик

      114 Читать новость на русском
      Мар'ян Швед
      Мар'ян Швед

      Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик спростував інформацію про інтерес "Динамо" до Мар'яна Шведа.

      Нагадаємо, нещодавно була інформація, що "Динамо" вже зробило "Карпатам" офіційну пропозицію по трансферу Шведа.

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      Кажуть, київське "Динамо" цікавиться Шведом. Я вам можу точно сказати, що "Динамо" не цікавиться Шведом. Наскільки мені відомо. Якщо є пропозиція, то покажіть. А то таке враження, що у нас агенти бавляться і намагаються підняти ціну. "Динамо" цікавилося Шведом влітку 2015 року,
      – сказав Циганик.

      Мар'ян Швед в нинішньому сезоні УПЛ зіграв за "Карпати" 15 матчів, в яких забив 8 голів. Цікаво, що Швед відзначився 2 голами у ворота "Динамо" в останній зустрічі між командами, яка завершилася перемогою "Карпат" (2:0).

      Також Швед був визнаний кращим гравцем УПЛ у вересні, а у товариському матчі з Туреччиною (0:0) дебютував за збірну України.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт Динамо ФК Карпати
      Джерело: 24 Канал
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