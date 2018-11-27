"Динамо" не цікавиться Шведом. Я вам точно можу це сказати, – Циганик

Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик спростував інформацію про інтерес "Динамо" до Мар'яна Шведа.

Нагадаємо, нещодавно була інформація, що "Динамо" вже зробило "Карпатам" офіційну пропозицію по трансферу Шведа.

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Кажуть, київське "Динамо" цікавиться Шведом. Я вам можу точно сказати, що "Динамо" не цікавиться Шведом. Наскільки мені відомо. Якщо є пропозиція, то покажіть. А то таке враження, що у нас агенти бавляться і намагаються підняти ціну. "Динамо" цікавилося Шведом влітку 2015 року,

– сказав Циганик.

Мар'ян Швед в нинішньому сезоні УПЛ зіграв за "Карпати" 15 матчів, в яких забив 8 голів. Цікаво, що Швед відзначився 2 голами у ворота "Динамо" в останній зустрічі між командами, яка завершилася перемогою "Карпат" (2:0).

Також Швед був визнаний кращим гравцем УПЛ у вересні, а у товариському матчі з Туреччиною (0:0) дебютував за збірну України.

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