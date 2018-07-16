"Динамо" опублікувало заявку на новий сезон: відсутні декілька легіонерів
Київське "Динамо" опублікувало заявку команди на 2018/19 сезон української Прем'єр-ліги.
Так, в списку голкіперів відсутній Артур Рудько, який, ймовірно, найближчим часом змінить клуб. Не знайшлося також місця захисникам Александару Пантичу і Карлосу Самбрано. Півзахисники Микита Корзун і Дерліс Гонсалес в заявку теж не потрапили.
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Варто зазначити, що в заявці "Динамо" присутні захисники Томаш Кадар і Йосип Піваріч. Першого ЗМІ активно сватають в пітерський "Зеніт", а другого ж кияни, ймовірно, відпустять в це міжсезоння при наявності хорошої пропозиції.
Нагадаємо, у першому турі УПЛ "Динамо" зіграє вдома з "Ворсклою". Зустріч відбудеться 25 липня о 19:00.
Джерело: 24 Канал
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