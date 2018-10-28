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      "Динамо" програє "Дніпру", "Донбас" всуху перемагає "Білий Барс": відеоогляди матчів УХЛ

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      "Донбас" обіграв "білий Барс"
      "Донбас" обіграв "білий Барс" / УХЛ

      У матчах матч 13-го туру чемпіонату України з хокею "Дніпро" обіграв МХК "Динамо" у Харкові, а "Донбас" всуху обіграв "Білий Барс".

      Динамо – Дніпро 2:5 (0:1; 0:3; 2:1)
      Шайби: 0:1. Янішевський (Золотухін), 11:14. 0:2 Афанасьєв (Золотухін, Пугачов – більшість.), 22:34. 0:3. Коляда (Янішевський), 26:18. 0:4. Жвачкін (Золотухін), 39:50. 1:4. Олійник (Ромащенко, Жовнір), 43:26. 1:5. Коляда (Бондаренко, Мацейко – подвійна більшість), 52:04. 2:5. Худяков (Кобиков, Матвієнко), 52:57.

      Вже на 12-й хвилині матчу Олексій Янішевський "розмочив" голкіпера МХК "Динамо" Тимура Мамедова. Незважаючи на низку вилучень херсонців у другому періоді, саме "Дніпро" зміг збільшити розрив у рахунку – спочатку Сергій Афанасьєв реалізував більшість, а потім по шайбі закинули Микола Коляда і Андрій Жвачкін.

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      На старті третього періоду одну шайбу МХК "Динамо" відіграв зусиллями Микити Олійника. Продовжуючи тиснути на ворота "Дніпра", харків'яни заробили два вилучення поспіль – і капітан херсонської команди Микола Коляда реалізував подвійну чисельну перевагу. "Динамівці" змогли закинути у ворота Дениса Сурканова, який змінив Олега Петрова, ще одну шайбу – відзначився Ігор Худяков, і ця шайба стала останньою в матчі.

      Таким чином, "Дніпро" оформив десяту перемогу в сезоні в основний час.

      Відеоогляд матчу Динамо – Дніпро

       

      Донбас – Білий Барс 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)
      Шайби: 1:0. Лялька (Захаров), 08:48; 2:0. Лялька (Захаров, Смирнов – більшість), 11:19; 3:0. Денискін (Костіков), 28:13; 4:0. Мостовий (Чердак), 11:34.

      Перший період команди почали більш-менш рівно, проте вже до середини першого періоду донеччанам вдалося нав'язати свою гру і двічі відзначитися у воротах Олександра Качули – обидві шайби на свій рахунок записав кращий бомбардир поточного розіграшу УХЛ Віталій Лялька. Це дозволило донецькій команді не просто заволодіти комфортною ігровою, але і більше моральною перевагою.

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      У другому періоді діючий чемпіон України тільки нарощував свій пресинг і зміг ще двічі прошити голкіпера білоцерківців, а команда Костянтина Буценка тільки кілька разів "огризнулася" у відповідь, але закинутими шайбами ​​відзначиться так і не змогла.

      Третю двадцятихвилинку команди зіграли на рівних – "барси" несамовито летіли вперед, намагаючись відігратися, а "Донбас" впевнено стримував всі випади противника. Таким чином донеччани заробили важливі три очки, а голкіпер Богдан Дяченко оформив перший в поточному розіграші Української хокейної ліги шатаут.

      Відеоогляд матчу Донбас – Білий Барс

       

      Теги: Спорт Хокей
      Джерело: 24 Канал
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