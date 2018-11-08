Динамо – Ренн: онлайн матчу
У четвер, 8 листопада, київське "Динамо" на власному полі прийматиме французький "Ренн". Онлайн матчу четвертого туру Ліги Європи – на сайті 24 Каналу.
Нагадаємо, у попередньому матчі "Динамо" на виїзді перемогло "Ренн" 1:2. Вирішальний гол кияни забили, коли перебували у меншості.
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Тож у цьому матчі має визначитися команда, яка і претендуватиме на вихід у плей-оф Ліги Європи.
Джерело: 24 Канал
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