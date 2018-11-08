У матчі між київським "Динамо" та французьким "Ренном" у Лізі Європи господарі поля зуміли вийти вперед вже на початку зустрічі.

Точним ударом відзначився Вербіч. Гравець, який у цьому матчі вийшов на позиції форварда, після подачі з кутового виграв позицію на ближній штанзі та головою переправив м'яч у ворота "Ренна".

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Відео голу Вербіча у ворота "Ренна"

Подвоїв рахунок Миколенко, який головою пробив після подачі зі штрафного. Це сталося вже у другому таймі.

Відео голу Миколенка у ворота "Ренна"

А вже за декілька хвилин у ворота французької команди влетів і третій гол. Відзначився Шапаренко, який за мить до цього мав момент. Та цього разу півзахисник обіграв суперника і пробив пі дальню штангу повз голкіпера.

Відео голу Шапаренка

"Ренн" у цьому матчі забив вже наприкінці гри, коли помилився захист "Динамо". Відзначився Сібачо.

Відео голу "Ренна" у ворота "Динамо"