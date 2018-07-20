Динамо – Шахтар: прогноз букмекерів на матч Суперкубка України

Вже у суботу, 21 липня, донецький "Шахтар" та київське "Динамо" зіграють у матчі за Суперкубок України. Команди до цієї гри підходять в дещо оновлених складах.

Букмекери віддають перевагу у цьому матчі саме "гірникам". У PariMatch коефіцієнт на їх перемогу в основний час – 2,10. На "Динамо" ж – 3,35. Нічия за 90 хвилин – 3,60. При цьому перемога у матчі за Суперкубок: 1,60 на "Шахтар" та 2,33 на "Динамо".

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Щодо забитих голів, то і тут більше шансів у гірників. "Індивідуальний тотал більше 2,0 Шахтар" – 3,15, а "індивідуальний тотал більше 2,0 Динамо" – 5,30.

Букмекери з "Фаворит" коефіцієнт на перемогу "Шахтаря" виставили на рівні 2,00. Перемога "Динамо" – 3,65. Майже стільки ж має нічия у цьому матчі за 90 хвилин – 3,65. Те, що трофей у підсумку виграє "Шахтар" – 1,51. На підсумкову перемогу "Динамо" – 2,57.

Варто зазначити, що якщо справа дійде до післяматчевих пенальті, то ймовірність перемоги однієї з команд майже рівні: 5,50 на "Шахтар" та 5,75 на "Динамо".

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На "Марафон бет" теж вважають, що у "Шахтаря" більше шансів – 2,25 на перемогу в основний час та 1,69 на підсумкове здобуття трофея. На "Динамо" ж коефіцієнти – 3,26 перемога в основний час та 2,20 на те, що кияни стануть володарями Суперкубка України.

При цьому ймовірність того, що переможець буде визначений у серії післяматчевих пенальті – 3,38.