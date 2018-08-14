Динамо – Славія: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

Матч між київським "Динамо" та празькою "Славією" у кваліфікації Ліги чемпіонів транслюватиметься на українському телебаченні. А також буде доступна для перегляду онлайн.

Трансляцію матчів киян у цьому сезоні здійснює телеканал "2+2". Саме на цьому каналі і буде доступна трансляція. Розпочнеться вона о 19:25. Сам матч – о 19:30.

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Окрім перегляду по телебаченню, матч буде доступний і онлайн.

Варто зазначити, що це може бути останній матч "Динамо" (як і решта українських клубів в Лізі чемпіонів та Лізі Європи), трансляція яких будуть доступні для українських глядачів по телебаченню. Все через те, що УЄФА поки не уклав угоду з жодним з українських телеканалів та трансляцію єврокубків у цьому сезоні. Відтак матчі плей-оф кваліфікації та групової стадії можуть не показати на українських телеканалах.

Матч "Динамо" проти "Славії" відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський" у вівторок, 14 серпня. Початок о 19:30. На самому стадіоні фан-сектор "Динамо" буде закрито через дисциплінарне рішення УЄФА, а київське метро перейде на особливий режим роботи через матч.

Нагадаємо, у першому матчі у Празі "Динамо" та "Славія" зіграли у нічию.

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