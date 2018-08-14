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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Динамо" перемогло "Славію" та вийшло у плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів

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Динамо – Славія результат матчу Ліги чемпіонів 14 серпня
Динамо – Славія результат матчу Ліги чемпіонів 14 серпня / ФК "Динамо"

Київське "Динамо" у матчі проти чеської "Славії" у матчі-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів забило двічі. Цього вистачило, щоб пройти у наступний раунд.

Динамо – Славія 2:0
Голи: Вербіч, 11, Бєсєдін, 74

Після матчу у Чехії, де команди зіграли у нічию 1:1, "Динамо" у Києві влаштовувала і нульова нічия. Хоча перемога – значно краще. Адже це додаткові очки як для рейтингу клубу, так і в рейтинг України. Відтак забивати "Динамо" розпочало мало не одразу. Загалом у матчі відбулося три головні події – два забити голи, а також ще один забитий гол, але не зарахований.

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Важливим також було те, що у старті киян нарешті вийшов віце-чемпіон світу Піваріч. Після чемпіонату світу хорват мав заслужений відпочинок, а вже після того – набирав форму. Тож гра у Києві проти "Славії" стала для нього першою офіційною в новому сезоні. На трибунах за грою поглядали зіркові новачки киян, яких лише представили напередодні.

Перший гол у матчі глядачі побачили вже на 11-ій хвилині. Відзначився Вербіч. Півзахисник зумів у падінні дотягнутися до м'яча після подачі зі штрафного. Незначна зміна траєкторії була неочікувана для воротаря Коларжа, і м'яч залетів у сітку воріт. 

Забили у відповідь гості ще у першому таймі. Однак арбітр матчу Даніель Стефанскі гол не зарахував. Боковий арбітр просигналізував, що Тецл, який і відправи м'яч за лінію воріт, перебував у офсайді. Хоча повтор показав, що футболіст не був у положенні поза грою, на відміну від його партнерів. Наступний раз суддя "зіграє" за киян, коли не помітить гру рукою у власному штрафному у Вербіча.

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У другому таймі команди обмінювалися моментами. Чеській команді треба було забивати, Динамо теж намагалося збільшити перевагу, щоб не допустити екстра-таймів та післяматчевих пенальті. І краще це вдалося саме "динамівцям". Циганков, який отримав пас у центрі поля, поблизу штрафного майданчика суперників дав пас в розріз на Бєсєдіна. Форвард у штрафному майданчику намагався пробити повз голкіпера, однак останній рукою (навіть плечем) зачепив м'яч. Та той все одно залетів у ворота.

Цього "Динамо" виявилося достатньо для перемоги. Тепер вони зіграють у плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів. Там їх суперником буде переможець пари "Стандарт" – "Аякс" (перший матч у Бельгії закінчився 2:2)

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Теги: Ліга чемпіонів Футбол Динамо Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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