Динамо – Славія: відео голу та моментів матчу Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" та празька "Славія" у матчі у Києві не залишили глядачів на трибунах без забитих голів. Перший гол у матчі було забито ще не 11-ій хвилині гри.

Його автором став Беньямін Вербіч, який в падінні ногою дотягнувся до м'яча після подачі зі штрафного.

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Гол Вербіча у ворота "Славії"

Згодом "Славії" вдалося забити гол у ворота "Динамо". Тецл виграв боротьбу у штрафному майданчику у захисників та з близької відстанні пробив повз Бойка. Однак арбітр матчу не зарахував взяття воріт, зафіксувавши офсайд. Хоча положення поза грою у Тецла не було (у офсайді перебували двоє інших футболістів "Славії"). Обурившись рішенням арбітра, капітан чеської команди Гушбауер отримав жовту картку.

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