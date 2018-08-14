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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Динамо – Славія: відео голу та моментів матчу Ліги чемпіонів

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Динамо – Славія: відео голів та моментів матчу Ліги чемпіонів 14 серпня
Динамо – Славія: відео голів та моментів матчу Ліги чемпіонів 14 серпня

Київське "Динамо" та празька "Славія" у матчі у Києві не залишили глядачів на трибунах без забитих голів. Перший гол у матчі було забито ще не 11-ій хвилині гри.

Його автором став Беньямін Вербіч, який в падінні ногою дотягнувся до м'яча після подачі зі штрафного.

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Гол Вербіча у ворота "Славії"

 

Згодом "Славії" вдалося забити гол у ворота "Динамо". Тецл виграв боротьбу у штрафному майданчику у захисників та з близької відстанні пробив повз Бойка. Однак арбітр матчу не зарахував взяття воріт, зафіксувавши офсайд. Хоча положення поза грою у Тецла не було (у офсайді перебували двоє інших футболістів "Славії"). Обурившись рішенням арбітра, капітан чеської команди Гушбауер отримав жовту картку.

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Теги: Футбол Новини спорту Динамо Ліга чемпіонів
Джерело: 24 Канал
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