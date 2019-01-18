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      "Динамо" та "Шахтар" поборються за талановитого форварда збірної Парагваю

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      Анхель Ромеро цікавить "Динамо" та "Шахтар"
      Анхель Ромеро цікавить "Динамо" та "Шахтар" / ФК "Корінтіанс"

      Київське "Динамо" та донецький" Шахтар" націлились на форварда збірної Парагваю Анхеля Ромеро.

      За інформацією UOL, інтерес до 26-річного футболіста проявляє як київське "Динамо", так і донецький "Шахтар". Обидва клуби зараз моніторять ситуацію з гравцем, а також планується, що вони поспілкуються з представником Ромеро, після чого можуть зробити свої пропозиції.

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      Контракт футболіста з "Корінтіансом" завершується влітку. У клубі на нього не розраховують і він тренуватиметься окремо від партнерів.

      Зазначимо, Анхель Ромеро грає за "Корінтіанс" з 2014 року, за цей час він провів 209 матчів у всіх турнірах і забив 35 голів. За національну збірну Парагваю Ромеро провів 13 матчів (2 голи).

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      Теги: Футбол Спорт Шахтар Динамо
      Джерело: 24 Канал
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