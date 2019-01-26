"Динамо" укріпить склад балканським футболістом

Київське "Динамо" продовжує шукати футболістів для підсилення складу. У сферу інтересів столичного клубу потрапив оборонець бельгійського "Андерлехта" Огньен Враньєш.

Бельгійський клуб хоче позбутися гравця і зараз контактує з іншими командами, які зацікавлені в купівлі 29-річного боснійця.

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Як повідомляє DH.be, Враньєш поки переведений у дубль "Андерлехта". У поточному сезоні захисник провів тільки 14 матчів за бельгійців.

Для "Динамо" перехід боснійця може бути вигідним, оскільки футболіст може грати на двох позиціях – центральний та правий захисник.

"Андерлехт" придбав Враньєша влітку 2018 року в грецького АЕКа. Transfermarkt оцінює Враньєша в 1,5 млн євро. Його контракт з "Андерлехтом" закінчується влітку 2022 року. За збірну Боснії й Герцеговини він зіграв 39 матчів.

Раніше "Динамо" офіційно оголосило про підписання контракту з Франом Солем. За попередньою інформацією, зарплата 26-річного іспанця в "Динамо" складе 1 мільйон євро на рік.

Також кияни продовжили контракт з провідним гравцем захисту. Виявив бажання залишитися у Києві угорський легіонер Тамаш Кадар.

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