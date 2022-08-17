Працюємо на багатьох рівнях, щоб звільнити Україну: Зеленський записав нове звернення
Джерело:телеграм Володимира Зеленського
Президент Володимир Зеленський 17 серпня традиційно звернувся до українців. Він звернув увагу на дипломатичні зусилля щодо ситуації на Запорізькій АЕС.
Президент розповів, що цими днями йде активна дипломатія в інтересах нашої держави. Наприклад, сьогодні у Софії Київській відбулася церемонія вручення вірчих грамот новими послами Бельгії, Іспанії, Киргизстану та Румунії, які прибули до Києва.
Важливо Україна та МАГАТЕ працюють над направленням місії на Запорізьку АЕС, – Зеленський
Зеленський підрахував, що вже 55 дипломатичних представництв відновили свою роботу. Крім того, в Україну сьогодні прибув Генсек ООН Антоніу Гутерреш.
Готують місію МАГАТЕ на ЗАЕС
Президент відзначив, що українські дипломати, наші атомники та МАГАТЕ перебувають у постійному контакті. Зараз вони працюють над направленням місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну станцію.
Лише абсолютна прозорість і контрольованість ситуації на ЗАЕС можуть гарантувати поступове повернення до нормальної ядерної безпеки.
Російська армія повинна відійти з території АЕС та всіх сусідніх районів, забрати свою військову техніку зі станції. Це має відбутися без жодних умов і якнайшвидше,
– наголосив президент.
Він запевнив, що Україна готова забезпечити належний контроль з боку МАГАТЕ. Місію можуть направити на ЗАЕС в легальний спосіб, дуже швидко та максимально ефективно.
Звернення до Чилі
Зеленський сьогодні звернувся до університетських спільнот, журналістів та політиків Чилі. Президент зізнався, що напрямок Латинської Америки – непростий у зовнішній політиці. Багато речей там треба робити фактично з нуля. За словами глави держави, працюють не лише на політичному рівні, а й налагоджуєть зв’язки безпосередньо із суспільствами країн цього регіону.
Зеленський закликав чилійців та всіх людей у Латинській Америці, які цінують свободу, поширювати правду про російську війну проти нашої держави й підтримувати санкційну політику, спрямовану на те, щоб держава-терорист платила якнайвищу ціну за терор.
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