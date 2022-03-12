На дипломатичному рівні зараз вирішуються умови перемовин з Росією, – Зеленський

Ми впевнені, що перемога буде за нами, але не знаємо, коли це буде. Наші дипломати зараз пропрацьовують деякі деталі порядку денного зустрічі, яка може бути між Україною та Росією.

Про це під час зустрічі з іноземними журналістами заявив Президент України Володимир Зеленський. За його словами, він хоче, щоб така зустріч відбулася.

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Це був би реальний процес врегулювання на практиці, а не на словах. Початком цього має бути припинення вогню, це й допоможе розблокувати гуманітарні процеси та виведення мирного населення з міст, які перебувають в оточенні. Це правильний людський та дипломатичний сигнал, з якого починається закінчення війни в усі часи,

– сказав Зеленський.

Він додав, що дипломати проговорюють умови закінчення війни. І він радий сигналу з боку Росії, про можливість діалогу.

"Раніше я жодного разу цього не чув, а ми вже зверталися десятки разів. Я вже провів сотню перемовин з лідерами різних держав, яким я давав всі можливості бути посередниками, щоб відбулася зустріч. Всі ці люди загинули через те, що Росія жодного разу не підтвердила можливість зустрічі. І це їхня відповідальність", – наголосив президент.

Розмова Зеленського з іноземними журналістами 12 березня: дивіться відео