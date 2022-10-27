Директор ЦРУ таємно відвідував Україну на початку жовтня, – CNN
Джерело:CNN
Директор ЦРУ Вільям Бернс відвідав Україну на початку жовтня, щоб він зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Подробиці зустрічі, як і сам факт залишили в таємниці.
Про те, що зустріч відбулась повідомляє CNN з посиланням на два джерела. Втім, вони теж відмовилися повідомити подробиці поїздки.
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Перебуваючи там, він підтвердив відданість США наданню підтримки Україні в її боротьбі проти російської агресії, включаючи безперервний обмін розвідувальними даними,
– цитує ЗМІ офіційного представника США.
Можлива причина приїзду – ядерна загроза
Видання припустило, що поїздка Бернса пов'язана з дедалі більшою стурбованістю США про те, що Росія може використати ядерну зброю у війні проти України.
Бернс та інші офіційні представники США публічно заявили, що наразі не бачать доказів активної підготовки Кремля до такого кроку.
Втім, офіційні особи, які знайомі з розвідувальними даними, попередили, що ризик найвищий з початку вторгнення Росії в Україну.
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