Директор ЦРУ таємно відвідував Україну на початку жовтня, – CNN

Директор ЦРУ Вільям Бернс відвідав Україну на початку жовтня, щоб він зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Подробиці зустрічі, як і сам факт залишили в таємниці.

Про те, що зустріч відбулась повідомляє CNN з посиланням на два джерела. Втім, вони теж відмовилися повідомити подробиці поїздки.

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Перебуваючи там, він підтвердив відданість США наданню підтримки Україні в її боротьбі проти російської агресії, включаючи безперервний обмін розвідувальними даними,

– цитує ЗМІ офіційного представника США.

Можлива причина приїзду – ядерна загроза

Видання припустило, що поїздка Бернса пов'язана з дедалі більшою стурбованістю США про те, що Росія може використати ядерну зброю у війні проти України.

Бернс та інші офіційні представники США публічно заявили, що наразі не бачать доказів активної підготовки Кремля до такого кроку.

Втім, офіційні особи, які знайомі з розвідувальними даними, попередили, що ризик найвищий з початку вторгнення Росії в Україну.

Актуально про спекуляції Росії щодо "брудної бомби"

Окрім звичного шантажу ядерним озброєнням, Кремль знайшов ще один спосіб спекулювати на темі ядерної загрози – вигадки про нібито можливе застосування "брудної бомби" Україною на своїй же території набули значного резонансу.

Міністр Шойгу обдзвонив чи не усіх можливих міністрів щодо цієї загрози. Однак, звідки така стурбованість за українців – не пояснив. Україні ж усе зрозуміло.

Володимир Зеленський заявив, що звинувачення Росії свідчать про те, що Москва планує застосувати тактичну ядерну зброю і намагатиметься звинуватити Київ.

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що подібні звинувачення є частиною нового етапу кампанію з дезінформації цивілізованого світу.

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Раніше Бернс заявляв, що розвідка США продовжить "сприяти тому, щоб Путін зазнав невдачі в Україні". За його словами, російський диктатор зациклений на "контролі над Україною", але він недооцінив її.