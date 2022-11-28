У США розкрили деталі зустрічі директора ЦРУ з Наришкіним: чи говорили про Україну

Голова ЦРУ США зустрівся з головним розвідником Росії 14 листопада листопада. Втім, деталі переговорів розкрили не одразу.

Вільям Бернс зустрівся з Наришкіним в Анкарі. Сторони обговорюють низку питань щодо управління ядерними ризиками. Про це заявила тимчасова повірена у справах посольства США в Росії Елізабет Руд.

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Про що Бернс говорив з Наришкіним

Руд наголосила, що у США та і Росії є способи управління ядерними ризиками за допомогою переговорів між розвідувальними службами. Тож нібито саме це і було метою зустрічі директора ЦРУ з Наришкіним.

Директор Бернс ні про що не домовлявся і не обговорював врегулювання конфлікту в Україні,

– зазначила Елізабет Руд.

У ЗМІ зауважили, що упродовж минулого року адміністрація Байдена вже декілька разів відправляла Бернса на переговори з росіянами, оскільки відносини між державами продовжували погіршуватися.

За словами тимчасової повіреної у справах посольства США в Росії, на зустрічі в листопаді також обговорили можливість звільнення двох громадян США, що наразі ув'язненні в Росії. Йдеться про Брітні Грінера й Пола Велана. Однак, держава-агресорка поки "не дала серйозної відповіді" на пропозиції американських дипломатів.

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