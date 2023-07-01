Амбітний план завершення війни: якою була мета таємного приїзду в Україну директора ЦРУ

Під час секретного візиту в Україну директора ЦРУ Вільяма Бернса українські чиновники оприлюднили амбітну стратегію повернення окупованих Росією території та початок переговорів з Москвою про припинення вогню до кінця року.

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс відвідав Київ із неоголошеним візитом на початку червня. Він зустрівся з Президентом Володимиром Зеленським і керівництвом державної розвідки.

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Мета поїздки полягала в тому, щоб підтвердити зобов'язання адміністрації Байдена обмінюватися розвідданими, щоб допомогти Україні захистити свою територію.

Деокупація територій і мирні переговори

Зазначають, що у приватних розмовах військове керівництво України запевнило Бернса у тому, що вже ближче до осені ЗСУ "можуть відвоювати значну територію", перемістити артилерію і ракетні системи до кордону з контрольованим Росією Кримом; просунутися далі на Схід України, а потім розпочати переговори з Москвою .

Росія піде на переговори лише тоді, коли відчує загрозу,

– цитує видання високопоставленого українського чиновника.

ЦРУ не стало давати оцінку контрнаступу.

Зверніть увагу! Контрнаступ ЗСУ відбувається повільніше, ніж того хотіли б Україна і союзники. Представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що на те є об'єктивні причини.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що його дратує, коли говорять, що довгоочікуваний контрнаступ України на Сході та Півдні країни розпочався повільніше, ніж очікувалося, адже за деокупацію кожного метра української землі воїни платять кров'ю. І контрнаступ – це не шоу.

Чи можливі переговори з Росією: актуально