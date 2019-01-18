Директор "Арени Львів" спростував інформацію про причину перенесення топ-матчу "Шахтаря" у ЛЧ

12 грудня 2018 року "Шахтар" у Києві на НСК "Олімпійський" зіграв ключовий матч Ліги чемпіонів – проти французького "Ліона". Однак ця гра могла відбутися у Львові.

Донецький "Шахтар" свої домашні матчі грає у Харкові на стадіоні "Металіст". У Лізі чемпіонів запасним стадіоном "гірників" значилася саме "Арена Львів". Тож перенесений через введення воєнного стану матч "Шахтар" мав зіграти саме на запасному стадіоні у Львові. Та гра відбулася у Києві на НСК "Олімпійський". "Шахтар" зіграв внічию та вилетів у Лігу Європи.

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Тоді рішення про перенесення матчу до Києва пояснювали тим, що на "Арені Львів" немає системи Goal-Line Technology, яка фіксує взяття воріт. В. о. директора стадіону Юрій Майборода у інтерв’ю 24 Каналу спростував інформацію про відсутність цієї системи

"Це не правда. Така система була встановлена. Не знаю для чого це запустили. Система є. За півтора місяці до гри було знято камери для профілактики, але їх встановити – це максимум день", – заявив Юрій Майборода.

Велике інтерв’ю з керівником "Арени Львів" про проблеми стадіону, їх борги та проведення матчів у 2019 році – невдовзі на сайті 24 Каналу.