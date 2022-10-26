"Відкат" на 2 мільйони: директору заводу Укроборонпрому оголосили підозру

Правоохоронці повідомили про підозру директору заводу, що входить до складу ДК "Укроборонпром". Ймовірно, він отримав чималий "відкат" за прикриття махінацій.

Посадовець міг отримати 2,44 мільйона гривень "відкату". Крім того, він не задекларував квартиру за кордоном.

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"Відкат" був за прикриття махінацій

Слідчі з'ясували, що директор держпідприємства отримав цей "відкат" протягом вересня 2016 – січня 2017 років. Його надали особи, пов’язані із ТОВ "Оптимумспецдеталь" за приховування махінацій. Схеми прикривали поставку товарів військового призначення на користь компанії.

Нагадаємо, НАБУ та САП розслідували низку корупційних епізодів щодо Укроборонпрому за участі ТОВ "Оптимумспцедатель"

Встановили 9 учасників цієї корупційної схеми. Чотирьох вже засудили, ще четверо – на лаві підсудних.

Загалом під час махінацій поставили товарів на близько 165 мільйонів гривень, при цьому до бюджету не надійшло понад 46 мільйонів.

Не задекларував квартиру у Болгарії

На сайті Укроборонпрому зазначили, що директора заводу вже відсторонили від виконання службових обов’язків. У концерні запевнили, що співпрацюють з правоохоронними органами.

Крім того, знайшли докази, що підозрюваний не вніс до своєї декларації дані про квартиру у Болгарії, яка належить його дружині. Вартість цього майна станом на дату його реєстрації у 2020 році становила близько 1,33 мільйона гривень.

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