Росія планує провокації, щоб дискредитувати українське підпілля: до чого вдаватимуться окупанти

У Центрі національного спротиву зробили нове попередження щодо дій ворога на тимчасово окупованих територіях. Окупанти намагатимуться проводити провокації, щоб дискредитувати українське підпілля.

Зокрема, ворог може навіть вдаватися до терактів стосовно громадян, які наразі перебувають на ТОТ. Це потрібно загарбникам, щоб "придушити" українське підпілля.

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Росіяни хочуть дискредитувати українське підпілля

У Центрі національного спротиву наголосили, що на тимчасово окупованих територіях росіяни проводять інформаційну операцію з метою дискредитації українського підпілля.

В межах неї росіяни поширюють фейкові листування з підлітками, яких нібито вербували партизани для організації теракту у школах Криму. Таким чином ворог планує перекласти відповідальність на українців за масову страту росіян у Москві,

– заявили у центрі.

Там зазначили, що кремлівський режим використовує смерть лише для поширення ненависті та ще більших смертей. Крім того, представники ЦНС запевнили, що спротив не співпрацює з особами, які не досягли 18 років.

Зрештою, представники центру закликали українців на ТОТ бути обережними й уникати місця масового скупчення людей, аби не стати жертвою чергової провокації Кремля.

Окупанти можуть навіть вдатися до терактів

Партизанський рух "Атеш" у своєму телеграм-каналі повідомив, що Росія планує нові теракти, щоб придушити спротив України на тимчасово окупованих територіях. Адже за мірою того, як росте спротив, Москва стає все більш відчайдушною у своїх спробах підірвати його.

"Кремль прагне представити ненасильницьке підпілля жорстким, а партизан – терористами. Вони звинувачують опір в співробітництві з неповнолітніми. Це абсолютна брехня", – зазначили партизани.

Зрештою у своїх діях, за даними "Атешу" окупанти переслідують кілька цілей.

Зокрема, загарбники прагнуть на тимчасово окупованих територіях:

дискредитувати спротив в очах українців;

утримувати нових активістів від приєднання до рухів опору;

підірвати законне право України на спротив в очах міжнародної спільноти.

За даними партизанів, Кремль найближчими тижнями й місяцями буде прагнути звинуватити Україну в нових терористичних актах, особливо руху спротиву. В "Атеші" зазначили, що абсолютна рішучість окупантів тільки підтверджує успішність боротьби з ними на ТОТ.