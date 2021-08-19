Дискредитує РНБО, – Зеленський пояснив доцільність нових санкцій щодо Криму
Джерело:"Новое время"
Президент Володимир Зеленський заявив, що питання санкцій за політичні репресії в Криму –складне. Оскільки вони можуть не мати впливу.
На думку Зеленського, Україна повинна вводити санкції там, де вони можуть впливати. Тоді у цьому є сенс.
До речі У Криму Росія лише гість, – Зеленський щодо закону про корінні народи
Що Зеленський думає про санкції щодо Криму
Президент наголосив, що є держави, які можуть своїми санкціями реально впливати на російських чиновників, що мають щось за кордоном. Мовиться про такі країни як США, Німеччина, Франція, Велика Британія.
Ми з ними опрацьовуємо такі санкції, вони є дієвими. Але якщо ми щодня, наприклад, рішенням РНБО будемо запроваджувати санкції проти тимчасових керівників, яким від цього зовсім не боляче, я вважаю, що ми просто дискредитуємо РНБО,
– сказав політик.
Також Зеленський згадав, що вводили багато персональних санкцій проти російських військових. Таким чином показали спільну позицію з іншими країнами.
Однак президент переконаний, що постійно вводити санкції без впливу – це не дієвий спосіб.
Санкції щодо окупованого Криму: останні новини
- У липні 2021 року Володимир Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти "представництв" окупаційної влади Донецької області та Криму у Франції. Зокрема, обмеження застосували проти "Офіційного репрезентаційного центру Франції" на окупованих територіях, "Асоціації Франція – Крим" та інших.
- Український уряд підготував черговий пакет санкцій щодо окупантів, які переслідують Православну церкву України в Криму. Обмеження хочуть схвалити у серпні.