Дискредитує РНБО, – Зеленський пояснив доцільність нових санкцій щодо Криму

Президент Володимир Зеленський заявив, що питання санкцій за політичні репресії в Криму –складне. Оскільки вони можуть не мати впливу.

На думку Зеленського, Україна повинна вводити санкції там, де вони можуть впливати. Тоді у цьому є сенс.

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Що Зеленський думає про санкції щодо Криму

Президент наголосив, що є держави, які можуть своїми санкціями реально впливати на російських чиновників, що мають щось за кордоном. Мовиться про такі країни як США, Німеччина, Франція, Велика Британія.

Ми з ними опрацьовуємо такі санкції, вони є дієвими. Але якщо ми щодня, наприклад, рішенням РНБО будемо запроваджувати санкції проти тимчасових керівників, яким від цього зовсім не боляче, я вважаю, що ми просто дискредитуємо РНБО,

– сказав політик.

Також Зеленський згадав, що вводили багато персональних санкцій проти російських військових. Таким чином показали спільну позицію з іншими країнами.

Однак президент переконаний, що постійно вводити санкції без впливу – це не дієвий спосіб.

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