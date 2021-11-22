"Дистанційка" для невакцинованих: Денісова звернулася до Шмигаля

Уповноважена з прав людини Людмила Денісова звернулася до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо відсторонення невакцинованих працівників різних сфер. Омбудсмен запропонувала дати їм можливість працювати дистанційно.

За словами уповноваженої з прав людини, до неї надійшла низка звернень від невакцинованих працівників різних сфер, яких відсторонили від роботи. Через це Людмила Денісова звернулася до очільника уряду.

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Денісова просить дозвіл на дистанційну роботу

Людмила Денісова попросила Дениса Шмигаля розглянути питання щодо можливості дозволу невакцинованим працівникам та державним службовцям працювати віддалено. Крім того, омбудсмен скерувала звернення до Державної служби україни з питань праці та Міністерства економіки з метою надання правової оцінки відсторонення невакцинованих працівників.

Однак Денісова закликала громадян вакцинуватися проти COVID-19 та не нехтувати своїм здоров'ям.

Закликаю громадян України убезпечити себе та своїх рідних від тяжких ускладнень від COVID-19 та відповідально поставитись до проведення вакцинації проти гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом,

– заявила Денісова.

Відсторонення невакцинованих працівників від роботи: головне

Згідно з постановою Кабміну з 8 листопада в Україні почали відсторонення невакцинованих працівників від роботи без збереження зарплати.

Нововведення стосується працівників центральних органів виконавчої влади та їх місцевих підрозділів, органів місцевого самоврядування та працівників сфери освіти.

станом на 18 листопада Міністерство освіти відсторонило від роботи понад 3 400 освітян.

Текст публікації Людмили Денісової

У зв’язку з ухваленням вказаних нормативно-правових актів, на мою адресу вже надійшло понад тисячу двісті звернень громадян, у яких порушуються питання щодо обов’язкової вакцинації проти хвороби COVID-19.

З метою забезпечення реалізації прав громадян на працю та добровільність профілактичного щеплення, звернулася до Прем’єр-міністра України з пропозицією розглянути питання щодо можливості дистанційної роботи для працівників та державних службовців, для яких вакцинація проти COVID-19 визначена обов’язковою, а також щодо визначення обмежень прав, гарантованих Конституцією України на працю, освіту, вільне пересування, свободу та особисту недоторканість та на охорону здоров’я, наділення органів влади відповідними повноваженнями, виключно законами України.

Крім того, з метою надання правової оцінки процедури відсторонення від роботи (виконання робіт) працівників і державних службовців, направлено запити до Міністерства економіки України, Державної служби України з питань праці.