Дисциплінарний комітет покарає "Ворсклу" трансферним баном, – журналіст

До "Ворскли" будуть застосовані санкції через заборгованість по зарплатах футболістів і персонала клубу.

Про це повідомив журналісту телеканалів Футбол 1 / Футбол 2 Ігор Бурбас в своєму twitter-акаунті.

Читайте також: Футбол "за спасибі", або Хто обіс*ався – гравці чи керівники клубу?

Рішенням КДК ФФУ з 1 вересня на "Ворсклу" накладуть трансферний бан. Клубу забороняється реєструвати нових футболістів, поки є старі борги, – написав Бурбас.

Рішенням КДК ФФУ з 1-го вересня на Ворсклу накладають трансферний бан. Клубу забороняється реєструвати нових футболістів, допоки існуватимуть старі борги. — Igor Burbas (@iburbas) 14 августа 2018 г.

Інформація про заборгованість по зарплатах у "Ворсклі" фігурувала в ЗМІ протягом останніх місяців. Ряд футболістів не приховували, що в клубі присутні проблеми зі своєчасною виплатою зарплат.

Нагадаємо, що за підсумками минулого сезону "Ворскла" виборола бронзові медалі і готується до старту в груповому етапі Ліги Європи.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24