Дисциплінарний комітет покарає "Ворсклу" трансферним баном, – журналіст
До "Ворскли" будуть застосовані санкції через заборгованість по зарплатах футболістів і персонала клубу.
Про це повідомив журналісту телеканалів Футбол 1 / Футбол 2 Ігор Бурбас в своєму twitter-акаунті.
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Рішенням КДК ФФУ з 1 вересня на "Ворсклу" накладуть трансферний бан. Клубу забороняється реєструвати нових футболістів, поки є старі борги, – написав Бурбас.
Інформація про заборгованість по зарплатах у "Ворсклі" фігурувала в ЗМІ протягом останніх місяців. Ряд футболістів не приховували, що в клубі присутні проблеми зі своєчасною виплатою зарплат.
Нагадаємо, що за підсумками минулого сезону "Ворскла" виборола бронзові медалі і готується до старту в груповому етапі Ліги Європи.
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