"Юнармію" Росії готують до війни, в Ізраїлі триває конфлікт з Палестиною – відео тижня

Дітей у Росії переодягнули у військову форму. Вони пройшлись на параді, присвяченому Дню перемогу та співали військові пісні. В Ізраїлі знову загострилось протистояння з Палесникою. Конфлікт почався з виселення арабських сімей з одного з районів Східного Єрусалиму.

До вашої уваги – найцікавіші сюжети, які стали найпопулярнішими та найцікавішими за тиждень.

Цікаво Блінкен відвідав Україну, Росія готує план захоплення на Херсонщині – відео тижня

"Юнармія" готує дітей з Росії до війни

Російський школярів активно закликають вступити в "Юнармію". Це організація молоді, створена за ініціативою Міністерства оборони Росії. У ній начебто вчать патріотизму, однак насправді готують до війни. Наразі у "Юнармії" вчаться вже понад 500 тисяч дітей.

Росіяни готують дітей до війни: дивіться відео

Реакція світу на ізраїльсько-палестинський конфлікт

У США занепокоєні загостренням протистоянням між Палестиною та Ізраїлем. Там закликали ізраїльську владу врегулювати боротьбу. Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй також висловила свою стурбованість ескалацією. ООН проведе екстрене засідання.

Загострення конфлікту між Ізраїлем та Палестиною: дивіться відео

Українська лікарня отримала нове обладнання

Міська лікарня в Умані отримала нове обладнання від спільного проєкту Всесвітньої організації охорони здоров'я та Євросоюзу. У реанімаційному відділені з'явились нові монітори для відстежування стану пацієнта, потрібні, зокрема, для лікування COVID-хворих.

Уманська лікарня отримала обладнання від ЄС: дивіться відео

В Україні руйнується пам'ятка архітектури

На Черкащині руйнується будинок, який створив відомий у цілому світі архітектор Владислав Городецький. Це єдиний дерев'яний дім у доробку митця. Однак споруда навіть не має статусу пам'ятки архітектури. У сільському бюджеті грошей на реставрацію немає.

У селі Мошни унікальну споруду не ремонтували 130 років: дивіться відео

Що змінилось після візиту Блінкена

В Україну 6 травня приїжджав Держсекретар США Ентоні Блінкен. Експерти вважають, що попри всі рекомендації та вимоги Сполучених Штатів, українська влада не запроваджує жодних змін.

Післясмак візиту Ентоні Блінкена: дивіться відео