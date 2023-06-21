Без втоми працювала, щоб допомогти ЗСУ: 9-річна Аня з Рівного передала дрон спецпризначенцям

На Рівненщині 9-річна Аня з подругами долучилася до допомоги захисникам, щоб наблизити довгоочікувану для всіх Перемогу. Дівчинка передала спецпризначенцям дрон, який придбала завдяки своїй праці.

Щоб придбати таку важливу для захисників річ, маленька волонтерка працювала понад місяць. Вона виготовляла прикраси з бісеру та продавала їх.

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Маленька україночка з великим серцем

У Нацполіції зазначили, що дідусь 9-річної Ані з Рівного сьогодні захищає внучку та кожного українця від загарбницької навали. Він став до лав ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення.

Тож дитина й з особистого досвіду знає, як важливо підтримувати захисників нашої держави. І щоб їм допомогти, вона з подругами за понад місяць щоденної праці виручила необхідні кошти та придбала квадрокоптер. Його передали рівненським спецпризначенцям.

Мені дуже захотілося допомогти нашим захисникам, щоб швидше закінчилася війна і ми могли спати спокійно,

– розповіла Аня.

"Маленька україночка з великим серцем, дякуємо Анюті", – подякували дитині у Нацполіції України.

9-річна дівчинка придбала для захисників дрон / Нацполіція України

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