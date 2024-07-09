Діти та дорослі кричали, це було пекло, – директор Охматдиту виступив на засіданні Радбезу ООН

Гендиректор Охматдиту Володимир Жовнір виступив онлайн на засіданні Радбезу ООН. Він розповів деталі про російський терористичний удар на дитячу лікарню та його наслідки.

Жовнір повідомив, що в момент ракетного удару у лікарні перебували понад 600 пацієнтів і майже стільки ж працівників. Діти були на крапельницях, на діалізі, у реанімаціях. Також на той момент проводились три складні операції.

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Подробиці атаки

Повітряна тривога пролунала о 9:52. Лікарня зупинила роботу і почала евакуювати пацієнтів в укриття.

Це досить складний процес, особливо для дітей, які перебувають у реанімації. І за два з половиною роки війни Росії проти України наш персонал зробив усе для того, щоб під час кожної атаки ми могли зберігати життя та мінімізувати смерті,

– сказав він.

О 10:42 пролунав потужний вибух. Тоді затряслася земля і затремтіли стіни.

Діти та дорослі почали кричати, плакати від страху. І їм було боляче, це було пекло. Ми вийшли у двір і побачили, що російська ракета вдарила у відділення реанімаційної терапії та хронічної інтоксикації. Частина будівлі була повністю зруйнована. Перекриття обвалилися. І ми чули як люди кричали, просили про допомогу, і ці крики долинали з-під завалів,

– розповів Жовнір.

У якому стані постраждалі

Під час засідання Радбезі ООН Жовнір повідомив, що поранені 300 людей, з них 8 – діти. Двоє дорослих загинули, серед них молода лікарка.

Загалом пошкоджені 24 відділення, включно з 10 хірургічним відділеннями, 10 онкологічними відділеннями, 3 реанімаційних, 10 операційних, радіологічний відділ, пренатальний відділ та відділ радіаційної терапії.

Довелося евакуювати близько 600 пацієнтів, з них вже близько 100 перевели в інші медичні заклади. Серед них є ті, що потребують невідкладної допомоги та лікування.

Персонал Охматдиту також доставили до лікарень, щоб надавати медичну підтримку цим дітям. Відділ травматології та відділ токсикології були повністю зруйновані. Також було знищено лабораторію.

Ми призупинили надання медичних послуг у відділі токсикології та невідкладної допомоги. Підрозділи хірургії та травми також на паузі. Ми продовжуємо евакуацію та оцінку шкоди завданої атакою російської федерації на дитячу лікарню,

– повідомив лікар.

Він наголосив, що ця атака матиме довгострокові наслідки у сфері лікування дітей, у пацієнтів не буде належної допомоги й наші спеціалізовані послуги з високоякісним обладнанням не будуть надаватися у найближчому майбутньому.

На підсумок хочу зазначити, що у нас лікувалися діти від раку та інших складних захворювань. І це не просто воєнний злочин – нападати на такий об'єкт і на таких людей, — це поза межами людяності. Наші лікарі та наші працівники намагалися рятувати життя цих дітей до останнього моменту під атаками та після того, як все було уражено, навіть не зважаючи на сирени,

– сказав Жовнір.

Володимир Жовнір зазначив, що Охматдит означає "Центр матері і дитини", це найбільший український медичний центр у цій сфері. Лікарня лікує дітей з раком й захворюваннями крові з усієї країни. Щороку близько 80 тисяч дітей отримують лікування і близько 20 тисяч з них отримують надзвичайну негайну допомогу, також щороку проводиться близько 13 тисяч операцій.