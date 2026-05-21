Про це повідомили у фейсбук-дописі сторінки Національної бібліотеки України для дітей.
Вишиванку, над якою працювали юні читачі, друзі та партнери бібліотеки, вже передали Герою України. Як зазначається в дописі, сорочку вручили Буданову ще зранку перед початком робочого дня.
Ми щасливі, що до Дня вишиванки діти встигли вишити сорочку Кирилу Буданову, закодувати її на звитягу і перемогу,
– зазначили у бібліотеці.
Сорочку подарували перед початком робочого дня / Фото Національної бібліотеки України для дітей
Діти вкладали у вишиванку символи сили, захисту та майбутньої перемоги України. У бібліотеці також додали, що Кирило Буданов одразу приміряв сорочку та подякував усім, хто долучився до створення символічного оберега.