Про це повідомили у фейсбук-дописі сторінки Національної бібліотеки України для дітей.

Читайте також Любіть Україну, – Буданов поділився секретом, як не потрапити до його "червоного блокнота"

Вишиванку, над якою працювали юні читачі, друзі та партнери бібліотеки, вже передали Герою України. Як зазначається в дописі, сорочку вручили Буданову ще зранку перед початком робочого дня.

Ми щасливі, що до Дня вишиванки діти встигли вишити сорочку Кирилу Буданову, закодувати її на звитягу і перемогу,

– зазначили у бібліотеці.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Сорочку подарували перед початком робочого дня / Фото Національної бібліотеки України для дітей

Діти вкладали у вишиванку символи сили, захисту та майбутньої перемоги України. У бібліотеці також додали, що Кирило Буданов одразу приміряв сорочку та подякував усім, хто долучився до створення символічного оберега.