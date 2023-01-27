Діти продавали прикраси з бісеру на Хрещатику й принесли 50 тисяч для ЗСУ
Джерело:Благодійний фонд Сергія Притули
Четверо дівчаток продавали фігурки і прикраси з бісеру на Хрещатику. Усі виручені гроші вони передали на дрони для ЗСУ.
Так, Лаура, Євгенія, Анна та Ілона продавали фігурки і прикраси з бісеру на Хрещатику. Дівчаткам вдалось зібрати 53 177 гривень.
До речі Дідусь з Івано-Франківщини, який пережив Другу світову, віддав всі свої заощадження ЗСУ
Гроші передали на "Мавіки"
Ці кошти 27 січня дівчата принесли в штаб Благодійного фонду Сергія Притули. Дітям подякували за допомогу та запропонували стати першими донорами збору на "Мавіки". Дівчата погодилися.
Також нагадали, що збір на 430 дронів триває:
- ПриватБанк: https://bit.ly/430-mavics
- Монобанк: https://send.monobank.ua/jar/2AwsVyDJ6Q
- Поповнення картки у гривні: 5168742063537207
Дівчатка зібрали 50 тисяч на ЗСУ / Фото зі сторінки Фонду Притули
Залужний пожертвував мільйон доларів на ЗСУ
у січні 2023 року Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний пожертвував на ЗСУ мільйон доларів. Він отримав їх у спадок від американця українського походження Григорія Степанця.
У пресслужбі ЗСУ підтвердили, що Залужний спрямував весь спадок на спецрахунок Національного банку України для збору коштів на потреби армії. Це підтверджено SWIFT-повідомленням банку від 5 січня 2023 року.