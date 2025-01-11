"Ми воюємо за їхні цінності": Зеленський розповів, де живуть його діти під час війни

Президент Володимир Зеленський розповів про життя своїх дітей під час повномасштабного вторгнення. Він також додав, що найсильнішими українцями зараз є діти, які несправедливо проходять випробування війною.

Глава держави запевнив, що його 19-річна дочка Олександра та 11-річний син Кирило перебувають у Києві. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Зеленського італійському телеканалу RailNews24.

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Що каже Зеленський про своїх дітей

Зеленський розповів, що його дочка Олександра здобуває вищу освіту в Києві та опановує професію юристки, а син Кирило навчається в школі. Він додав, що з острахом спостерігає за тим, наскільки швидко вони ростуть.

Глава держави зазначив, що вважає дітей своїм щастям. А також запевнив, що вони разом з однолітками під час повітряних тривог спускаються до сховища.

Це така реальність. Я дуже радий, чесно скажу, що вони в Україні. Це, по-перше, приклад іншим. Якщо дітей немає на вулицях, якщо ми не бачимо їхніх очей, то виникає питання, а за кого ми воюємо? Ми ж воюємо за їхні цінності, так, і за свої, але насамперед – за майбутнє наших дітей,

– каже Зеленський.

Раніше президент також розповів, де зустрічається з дружиною під час війни. За словами Зеленського, найчастіше він бачиться з дружиною в офісі, а також під час спільних інтерв'ю.