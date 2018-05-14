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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ДТП З ДІТЬМИ У БІЛОРУСІ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Діти, які потрапили у ДТП в Білорусі, не були членами футбольної команди

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Аварія з дітьми у Білорусі
Аварія з дітьми у Білорусі / gaibrest.by

Діти з України, які потрапили у смертельну аварію у Білорусі, – не члени футбольної команди, як раніше повідомляло Міністерство охорони здоров'я республіки.

Цю інформацію 24 Каналу підтвердили в Сумській облдержадміністрації.

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Школярі брали участь у програмі обміну досвідом у Польщі і через Білорусь поверталися додому на Сумщину.

Відправила дітей до Польщі вчителька з Великописарівського району. Школярі були звідти, а також Краснопільського району, Сум та Глухова. Нині вчителька поїхала в Брест у лікарню. На дзвінки не відповідає. Відомо, що вона дає свідчення місцевій поліції. 

Це працює громадська організація Україно-Польська Рада, і відбувається вже п'ятий рік поспіль обмін. До нас приїздять польські діти, а наші їдуть туди. Вчителька організувала виїзд 26 дітей. Накази по школах є. Діти відпрошувалися (з навчання у школах – 24), і погоджували ці виїзди їхні батьки. Тобто все відбувалося згідно з тими документами, які нині є в департаменті,
– прокоментувала начальниця управління освіти та науки Сумської ОДА Вікторія Гробова.

Відеокоментар щодо аварії з дітьми у Білорусі

Нагадаємо, страшна аварія трапилась у неділю, 13 травня, вранці. Поблизу Бреста автобус із дітьми врізався в автонавантажувач. Унаслідок цього загинув 13-річний хлопчик, ще один – у комі, п’ятеро – у тяжкому стані. Батьки та рідні постраждалих дітей нині перебувають у Бресті в лікарні, де медики борються за життя школярів. Тіло загиблого хлопця з-за кордону доправлять спеціалізованим літаком. 

Теги: Новини України Аварії та ДТП Діти Аварія з українцями в Білорусі
Джерело: 24 Канал
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