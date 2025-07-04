Трагедія на водосховищі в Харкові: на очах відпочивальників потонула дитина

Увечері п'ятниці, 4 липня, трагічний випадок стався на Петренківському водосховищі в Харкові. Загинула дівчинка 2013 року народження.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС. За 15 метрів від берега дитина раптово зникла під водою.

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Що відомо про обставини трагедії

Повідомлення про зникнення дитини на водоймі у Немишлянському районі Харкова надійшло до служби близько 17:45.

Під час купання дівчинка відплила приблизно на 15 метрів від берега й раптово зникла під водою. Відпочивальники, які намагались допомогти, не змогли знайти дитину.

До місця направили водолазну групу Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування. Після пошукових робіт тіло дівчинки знайшли та підняли на поверхню.

Увага! У ДСНС закликають батьків: не залишайте дітей без нагляду біля води навіть на хвилину, вода не пробачає легковажності.

Нагадаємо, це вже не перша трагедія на воді у Харківській області. Під час купання в непристосованому для цього місці на річці Лопань 25 червня потонула 11-річна дівчинка.